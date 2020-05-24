Главное о коронавирусе на 24 мая: Москва прошла пик заболеваемости, 13,6 млрд рублей компенсации Татарстану

Правительство РФ выделило Татарстану 13,6 млрд рублей в качестве компенсации

За последние сутки в Татарстане подтвердились 90 новых случаев COVID-19, из них завозных — шесть, контактных — 84. 28 человек госпитализированы, 62 получают лечение на дому с легкой или бессимптомной формами заболевания.

Среди заболевших нет несовершеннолетних. Двоим пациентам — от 18 до 30 лет, 32 — от 30 до 50. В возрастной категории от 50 до 60 находятся 30 человек, 18 — в категории от 60 до 70. Семерым заболевшим от 70 до 80, еще один — из категории от 80 до 90 лет.

Больше всего заболевших в Казани (38 человек) и в Набережных Челнах — 10.

Всего в Татарстане зарегистрировано 2 787 случаев заболевания. Выздоровели за весь период 1 907 человек, из них 82 — за прошедшие сутки. Смертельных случаев — 10.

Татарстанцы попали на вывозной рейс из Нью-Йорка в Москву. Фото Максима Платонова

Татарстан на 15-м месте по числу заболевших среди регионов России.





Правительство России выделило Татарстану 13,6 млрд рублей на компенсацию потерь бюджета республики из-за коронавируса.

В Татарстане разрешили не проходить обсервацию приезжающим в республику со справкой об отсутствии COVID-19.

Татарстанцы попали на вывозной рейс из Нью-Йорка в Москву.

«Работать нам придется не на смягчение [ограничений], а на строгое выполнение всех требований Роспотребнадзора», — сказал Рустам Минниханов, отметив, что ситуация с распространением коронавируса стабилизировалась.

Пик заболеваемости коронавирусом прошли только Москва и Подмосковье

За последние сутки в России выявлено 8 599 новых случая коронавируса, выздоровели 5 363 человек.

Таким образом, число зараженных выросло до 344 481, а выздоровевших — до 113 299 человек.

Зафиксировано 153 новых смертельных случаев. На данный момент от коронавируса умер 3 541 россиянин.



Топ регионов России по числу заболевших

Пик заболеваемости коронавирусом прошли только Москва и Подмосковье, в остальных регионах он наступит в течение одной-двух недель.

В Астрахани в доме престарелых произошла вспышка коронавируса. Госпитализировано более 40 человек, одна пациентка умерла.

Сотрудники временного госпиталя для больных коронавирусом в «Крокус Экспо» пожаловались на нехватку лекарств, аппаратов ИВЛ и средств индивидуальной защиты.

В Петербурге скончалась заразившаяся коронавирусом заведующая отделением больницы.

Пригожин сообщил о «чудовищном» положении артистов из-за пандемии коронавируса.

По его словам, их меньше, чем в официальной статистике. Фото drmyasnikov.ru

Врач Александр Мясников назвал «реальное» число болеющих коронавирусом. По его словам, их меньше, чем в официальной статистике. «Я сам ежедневно озвучиваю цифру «всего в России на сегодняшний день 335 тысяч инфицированных». Но это не так! Болезнь протекает обычно 7—14 дней. Значит, инфицированы на текущий день только те, кто заразился максимум за последние две недели», — сказал он.

Названы сроки, когда мир победит коронавирус

По состоянию на 10.30 (мск) число случаев заражения новым коронавирусом в мире составляет 5 313 852. Умерли 342 147 человек. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.

По количеству заболевших на первом месте находятся США (1 622 670). На второй строчке — Бразилия (347 398), Россия на третьем месте (335 882, данные не обновлены). На четвертом месте — Великобритания (258 504), на пятом — Испания (235 290).