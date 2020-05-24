Главное о коронавирусе на 24 мая: Москва прошла пик заболеваемости, 13,6 млрд рублей компенсации Татарстану
Правительство РФ выделило Татарстану 13,6 млрд рублей в качестве компенсации
За последние сутки в Татарстане подтвердились 90 новых случаев COVID-19, из них завозных — шесть, контактных — 84. 28 человек госпитализированы, 62 получают лечение на дому с легкой или бессимптомной формами заболевания.
Среди заболевших нет несовершеннолетних. Двоим пациентам — от 18 до 30 лет, 32 — от 30 до 50. В возрастной категории от 50 до 60 находятся 30 человек, 18 — в категории от 60 до 70. Семерым заболевшим от 70 до 80, еще один — из категории от 80 до 90 лет.
Больше всего заболевших в Казани (38 человек) и в Набережных Челнах — 10.
Всего в Татарстане зарегистрировано 2 787 случаев заболевания. Выздоровели за весь период 1 907 человек, из них 82 — за прошедшие сутки. Смертельных случаев — 10.
Татарстан на 15-м месте по числу заболевших среди регионов России.
- Правительство России выделило Татарстану 13,6 млрд рублей на компенсацию потерь бюджета республики из-за коронавируса.
- В Татарстане разрешили не проходить обсервацию приезжающим в республику со справкой об отсутствии COVID-19.
- Татарстанцы попали на вывозной рейс из Нью-Йорка в Москву.
- «Работать нам придется не на смягчение [ограничений], а на строгое выполнение всех требований Роспотребнадзора», — сказал Рустам Минниханов, отметив, что ситуация с распространением коронавируса стабилизировалась.
Пик заболеваемости коронавирусом прошли только Москва и Подмосковье
За последние сутки в России выявлено 8 599 новых случая коронавируса, выздоровели 5 363 человек.
Таким образом, число зараженных выросло до 344 481, а выздоровевших — до 113 299 человек.
Зафиксировано 153 новых смертельных случаев. На данный момент от коронавируса умер 3 541 россиянин.
Топ регионов России по числу заболевших
- Пик заболеваемости коронавирусом прошли только Москва и Подмосковье, в остальных регионах он наступит в течение одной-двух недель.
- В Астрахани в доме престарелых произошла вспышка коронавируса. Госпитализировано более 40 человек, одна пациентка умерла.
- Сотрудники временного госпиталя для больных коронавирусом в «Крокус Экспо» пожаловались на нехватку лекарств, аппаратов ИВЛ и средств индивидуальной защиты.
- В Петербурге скончалась заразившаяся коронавирусом заведующая отделением больницы.
- Пригожин сообщил о «чудовищном» положении артистов из-за пандемии коронавируса.
- Врач Александр Мясников назвал «реальное» число болеющих коронавирусом. По его словам, их меньше, чем в официальной статистике. «Я сам ежедневно озвучиваю цифру «всего в России на сегодняшний день 335 тысяч инфицированных». Но это не так! Болезнь протекает обычно 7—14 дней. Значит, инфицированы на текущий день только те, кто заразился максимум за последние две недели», — сказал он.
Названы сроки, когда мир победит коронавирус
По состоянию на 10.30 (мск) число случаев заражения новым коронавирусом в мире составляет 5 313 852. Умерли 342 147 человек. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (1 622 670). На второй строчке — Бразилия (347 398), Россия на третьем месте (335 882, данные не обновлены). На четвертом месте — Великобритания (258 504), на пятом — Испания (235 290).
- Мир сможет избавиться от заболевания к декабрю этого года. К такому выводу пришли ученые из Сингапурского университета технологии и дизайна, пишет New York Post.
- Самые успешные миллиардеры за два месяца стали богаче на $255 млрд — среди них Марк Цукерберг, Джефф Безос, Билл Гейтс, Бернар Арно и Уоррен Баффет.
- В июне Испания планирует возобновить чемпионат по футболу, а в июле — открыть границы для туристов.
- Иерусалимский храм Гроба Господня вновь откроется для верующих после двухмесячного карантина.
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