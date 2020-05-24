Татарстан попал в число регионов России, где подтопило жилые дома

За минувшие сутки паводковыми водами подтопило 49 жилых домов в четырех регионах России — Коми, Татарстане, Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах. 43 из них — в населенных пунктах Заполярного района Ненецкого автономного округа.

Как сообщает «РИА Новости», всего в 14 регионах РФ в зонах подтопления находятся чуть более 460 жилых домов, около 1,7 тысячи приусадебных участков, а также 17 низководных мостов и 16 участков автомобильных дорог.

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин в марте перечислил районы республики с опасным уровнем воды на реках во время паводка. Это Аксубаевский, Алексеевский, Алькеевский, Кайбицкий, Зеленодольский, Новошешминский, Нурлатский и Чистопольский районы.

Ранее кабмин Татарстана утвердил перечень из 209 пунктов республики, попадающих в зоны возможного подтопления в паводковый период.

