Путин и Мишустин поздравили мусульман с праздником Ураза-байрам
Президент России Владимир Путин и глава правительства Михаил Мишустин поздравили мусульман с праздником Ураза-байрам.
В поздравлении президента говорится, что Ураза-байрам несет особый духовный смысл, радость обретения нового бесценного опыта нравственного очищения. На протяжении веков его принято отмечать не только усердной молитвой, но и проявлением внимания к тем, кто нуждается в помощи и заботе.
Путин отметил, что мусульманская община России активно участвует в жизни страны, вносит неоценимый вклад в поддержание межнационального мира и гражданского согласия в обществе, укрепление института семьи.
Премьер-министр подчеркнул, что российская умма принимает активное участие в общественной жизни страны. Реализует культурные, образовательные и просветительские проекты, занимается благотворительностью, заботится о сохранении своих древних традиций.
«Мы высоко ценим этот важный созидательный труд», — подытожил Мишустин.
Мусульман с праздником Ураза-байрам также поздравили президент Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин.ОбществоВласть
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