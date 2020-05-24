Путин и Мишустин поздравили мусульман с праздником Ураза-байрам

Президент России Владимир Путин и глава правительства Михаил Мишустин поздравили мусульман с праздником Ураза-байрам.

В поздравлении президента говорится, что Ураза-байрам несет особый духовный смысл, радость обретения нового бесценного опыта нравственного очищения. На протяжении веков его принято отмечать не только усердной молитвой, но и проявлением внимания к тем, кто нуждается в помощи и заботе.

Путин отметил, что мусульманская община России активно участвует в жизни страны, вносит неоценимый вклад в поддержание межнационального мира и гражданского согласия в обществе, укрепление института семьи.

Премьер-министр подчеркнул, что российская умма принимает активное участие в общественной жизни страны. Реализует культурные, образовательные и просветительские проекты, занимается благотворительностью, заботится о сохранении своих древних традиций.

«Мы высоко ценим этот важный созидательный труд», — подытожил Мишустин.

Мусульман с праздником Ураза-байрам также поздравили президент Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин.