Ильсур Метшин поздравил казанцев с праздником Ураза-байрам
Мэр Казани Ильсур Метшин поздравил жителей города с праздником Ураза-байрам.
«Уважаемые казанцы! От всей души поздравляю вас со светлым праздником Ураза-байрам! Этот благословенный день призывает нас к терпимости и милосердию, заботе о ближних и состраданию к тем, кто нуждается в поддержке и помощи», — говорится в поздравлении.
Метшин отметил, что месяц Рамадан в очередной раз стал периодом духовного очищения для каждого мусульманина.
«Казань является родным домом для множества народов, живущих в мире и согласии. Уверен, что благодаря межконфессиональному диалогу и сплоченности жителей столица Татарстана и впредь будет демонстрировать пример гармоничного сочетания культур», — сказал мэр.
Ранее мусульман Татарстана с Ураза-байрамом поздравил президент республики Рустам Минниханов. Празднование проходит онлайн.Общество Татарстан
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