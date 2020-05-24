Ильсур Метшин поздравил казанцев с праздником Ураза-байрам

Мэр Казани Ильсур Метшин поздравил жителей города с праздником Ураза-байрам.

«Уважаемые казанцы! От всей души поздравляю вас со светлым праздником Ураза-байрам! Этот благословенный день призывает нас к терпимости и милосердию, заботе о ближних и состраданию к тем, кто нуждается в поддержке и помощи», — говорится в поздравлении.

Метшин отметил, что месяц Рамадан в очередной раз стал периодом духовного очищения для каждого мусульманина.

«Казань является родным домом для множества народов, живущих в мире и согласии. Уверен, что благодаря межконфессиональному диалогу и сплоченности жителей столица Татарстана и впредь будет демонстрировать пример гармоничного сочетания культур», — сказал мэр.

Ранее мусульман Татарстана с Ураза-байрамом поздравил президент республики Рустам Минниханов. Празднование проходит онлайн.