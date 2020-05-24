Минниханов поздравил татарстанцев с праздником Ураза-байрам

Президент Татарстана поздравил мусульман республики с праздником Ураза-байрам и поблагодарил их за сознательность.

«Искренне признателен мусульманам республики за то, что они, наравне с нашими православными братьями и представителями других традиционных религий, в полной мере осознают ту высокую степень ответственности перед Всевышним и обществом, которая лежит на всех нас, и неукоснительно следуют незыблемым идеалам человеколюбия и добрососедства», — цитирует пресс-служба президента РТ его поздравление.

Минниханов поблагодарил жителей республики за участие в благотворительном проекте «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!».

Также он надеется, что празднование окончания священного месяца Рамадан в семейной обстановке только сплотит жителей республики и придаст им сил.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса в Татарстане празднование Уразы-байрама переведено в онлайн-режим.