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Ученые спрогнозировали сроки окончания пандемии в мире

10:21, 24.05.2020
Ученые спрогнозировали сроки окончания пандемии в мире
Фото: pxhere.com

Ученые спрогнозировали сроки окончания пандемии коронавируса в мире. Избавиться от заболевания мир сможет к декабрю этого года, пишет New York Post со ссылкой на исследователей из Сингапурского университета технологии и дизайна.

Эксперты построили математическую модель распространения инфекции, в которой описывается динамика по восприимчивым к заболеванию, инфицированным и выздоровевшим (SIR-модель). Ученые предупредили, что прогноз может быть неточным, поэтому не нужно спешить со снятием ограничений.

«Чрезмерный оптимизм, основанный на каких-либо прогнозах, опасен тем, что может ослабить нашу дисциплину и самоконтроль, что приведет к резкому росту числа зараженных», — заявили исследователи.

Вчера президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что в республике ситуация с распространением коронавируса стабилизировалась, однако рассчитывать на смягчение режима рано.

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