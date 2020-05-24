Ученые спрогнозировали сроки окончания пандемии в мире

Ученые спрогнозировали сроки окончания пандемии коронавируса в мире. Избавиться от заболевания мир сможет к декабрю этого года, пишет New York Post со ссылкой на исследователей из Сингапурского университета технологии и дизайна.

Эксперты построили математическую модель распространения инфекции, в которой описывается динамика по восприимчивым к заболеванию, инфицированным и выздоровевшим (SIR-модель). Ученые предупредили, что прогноз может быть неточным, поэтому не нужно спешить со снятием ограничений.

«Чрезмерный оптимизм, основанный на каких-либо прогнозах, опасен тем, что может ослабить нашу дисциплину и самоконтроль, что приведет к резкому росту числа зараженных», — заявили исследователи.

Вчера президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что в республике ситуация с распространением коронавируса стабилизировалась, однако рассчитывать на смягчение режима рано.