Минниханов о ситуации с COVID-19 в Татарстане: «Работать нам придется не на смягчение»

Президент Татарстана Рустам Минниханов на субботней совещании заявил, что ситуация с распространением коронавируса инфекции в Татарстане стабилизировалась, но смягчать режим рано.

По словам президента, ситуация стабилизировалась потому, что власти республики каждый день занимаются этой проблемой, а не потому что она сама куда-то ушла. Он отметил, что если раньше случаи заболевания COVID-19 были в основном завозные, то сейчас наоборот — завозных 2 — 3 в сутки, остальные контактные.

«Работать нам придется не на смягчение [ограничений], а на строгое выполнение всех требований Роспотребнадзора», — заявил президент.

Минниханов предупредил, что все предприниматели, органы структур несут ответственность за свой участок.

В Татарстане последние сутки обнаружили 76 новых случаев заражения COVID-19, все контактные. Общее число заболевших — 2697 человека.