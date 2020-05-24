В МВД рассказали подробности о взрыве гранаты в казанском СНТ «Энергетик»

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В полиции подтвердили, что в субботу, 23 мая, в Казани на территории одной из заброшенных дач взорвалась граната. Однако речь идет о страйкбольной гранате.

«Взорвалась граната для страйкбола. Никто не пострадал», — приводит «Татар-информ» слова представителя МВД по РТ.

Ранее стало известно, что в Авиастроительном районе столицы Татарстана полиция оцепила участок и ждала приезда саперов. Местные жители услышали хлопок и утверждали, что на этом участке взорвалась граната.