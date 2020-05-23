Самые успешные миллиардеры за два месяца стали богаче на $255 млрд

Фото: wikipedia.org/ Brian Solis

За два последних месяца суммарное состояние 25 самых успешных бизнесменов мира выросло на $255 млрд

Наибольший прирост показал основатель Facebook Марк Цукерберг, который за восемь недель стал богаче на $31 млрд, пишет Forbes. Он поднялся на четвертое место в списке самых богатых людей мира.

Глава Amazon Джефф Безос заработал за последние два месяца $29,9 млрд. Состояние Билла Гейтса выросло на $11,9 млрд. Гендиректор LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно смог добавить в свою копилку $12,8 млрд. Миллиардер Уоррен Баффет стал богаче на $6 млрд.

Ранее сообщалось, что за 2019 год число долларовых миллиардеров в мире выросло на 10%. Аналитики начитали 2,7 млн человек, чье состояние составляет от $5 млн до $30 млн.