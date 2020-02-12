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Число самых богатых людей в мире выросло на 10% в прошлом году

20:55, 12.02.2020
Число самых богатых людей в мире выросло на 10% в прошлом году
Фото: pixabay.com

По итогам 2019 года, число очень богатых людей, чье состояние оценивается от $5 млн до $30 млн увеличилось на 10%, до 2,7 млн. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании Wealth-X, которые приводит «РИА Новости».

Общая стоимость их состояний выросла на 10%, до $26,6 трлн. Лидером по росту числа очень богатых людей стала Северная Америка. Согласно исследованию, общая стоимость их состояний выросла примерно на 15%.

Ранее сообщалось, что по итогам 2019 года 2 153 миллиардера мира оказались богаче 4,6 млрд человек.

ЭкономикаФинансы
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