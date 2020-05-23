«Конкурсник» застройщика «ФОН-Ривьера» выставил на торги землю компании за 16

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Конкурсный управляющий ООО «ФОН-Ривьера» Анатолия Ливады объявил о проведении торгов по продаже трех земельных участков на улице Павлюхина. Они оцениваются в 15,9 млн рублей.

Площадь первого участка составляет 1 908 кв.м, следует из сообщения, опубликованного в реестре сведений о банкротстве.

Второй является самым крупным — 2 785 кв.м. Площадь третьего — 385 кв.м.

Все огни находятся в залоге у ООО «УК «ТЦ «Кулахметова».

Напомним, что Анатолий Ливада обвиняется в мошенничестве из-за долевого строительства жилья. Следствие считает, что компании заслуженного строителя обманули 1 300 дольщиков. Уголовное дело в отношении Ливады уже поступило в суд. Компании-застройщики обанкротились.