Рустам Минниханов: «Результат есть у того, кто занимается мелиорацией»

В Татарстане восстановленные за 10 лет орошаемые земли занимают меньше 20% от имеющихся мелиорированных ранее земель, которые были построены в советское время. Об этом на совещании у президента Татарстана Рустама Минниханова сообщил глава Минсельхоза Марат Зяббаров.

По его словам, за 5 лет реконструировано более 15 тыс. гектаров орошаемых земель, в том числе для развития плодово-ягодного кластера было заложено свыше 600 га интенсивных садов на капельном поливе. Привлечено 2,5 млрд рублей, в том числе 1,6 млрд рублей из республиканского бюджета. С 2010 года восстановлено более 30 тыс. га орошаемых земель. Сейчас Татарстан полностью обеспечивает себя картофелем и овощами с орошаемых земель.

В 2020 году на программу мелиорации выделено 493 млн рублей. Планируется восстановить и технически оснастить орошаемые земли на площади 3 тыс. га. «Чтобы гарантированно обеспечить стабильность производства сельского хозяйства нам желательно иметь не менее 100 тыс. га орошаемых земель», — сказал Зяббаров.

Минниханов подчеркнул, что развитие мелиорации очень важно.

«Результат есть у того, кто занимается мелиорацией. Мы же в 2010 году специальную программу приняли, после того как без картошки остались. На союзном уровне мелиорация была… вон Минтимер Шарипович у нас министр мелиорации, сколько инвестиций, сколько было сделано! Многое, конечно, упущено. Без мелиорации у нас перспектив нет. Это направление надо поддерживать», — поддержал министра президент.

На совещании Минниханов заявил, что ситуация с коронавирусом стабилизировалась, но работать придется не на смягчение режима.

