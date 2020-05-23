В Казани собака насмерть загрызла 71-летнюю хозяйку

В Казани собака насмерть загрызла 71-летнюю женщину, сообщает Следственное управление СК РФ по Татарстану. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Тело 71-летней пенсионерки с многочисленными следами укусов и кровоподтеками 22 мая нашла ее дочь.

По предварительным данным, утром женщина пришла во двор принадлежащего ей домохозяйства по улице Юдина, чтобы покормить собаку и поработать в огороде. Но неустановленной причине животное сорвалось с привязи и набросилось на хозяйку.

Сотрудники полиции в дальнейшем нейтрализовали собаку.

Расследование уголовного дела продолжается.

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