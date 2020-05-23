В Казани собака насмерть загрызла 71-летнюю хозяйку
В Казани собака насмерть загрызла 71-летнюю женщину, сообщает Следственное управление СК РФ по Татарстану. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Тело 71-летней пенсионерки с многочисленными следами укусов и кровоподтеками 22 мая нашла ее дочь.
По предварительным данным, утром женщина пришла во двор принадлежащего ей домохозяйства по улице Юдина, чтобы покормить собаку и поработать в огороде. Но неустановленной причине животное сорвалось с привязи и набросилось на хозяйку.
Сотрудники полиции в дальнейшем нейтрализовали собаку.
Расследование уголовного дела продолжается.
В мае два алабая в селе Усады Лаишевского района разорвали овчарку на глазах у ребенка.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым