Два алабая разорвали овчарку на глазах у ребенка в Татарстане

В селе Усады Лаишевского района РТ два алабая разорвали овчарку, жившую у одного из местных жителей.

Инцидент произошел на глазах у 13-летней девочки.

Как сообщает ГТРК «Татарстан», владелец алабаев — 35-летний местный житель — несколько раз привлекался к уголовной ответственности.

Хозяин выпустил погулять животных по поселку и те пришли к участку соседа. Овчарка по кличке Шон стала защищать 13-летнюю дочку хозяина, которая играла во дворе, и в этот момент алабаи схватили его за морду и вытащили из-под забора на дорогу, после чего начали рвать собаку.

Пострадавшее животное ветеринары спасти не смогли, собака умерла спустя 2 часа.