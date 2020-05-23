Минниханов разъяснил, что считать очагом заболевания COVID-19

Президент Татарстана Рустам Минниханов на субботнем совещании заявил, что все предприятия, которые приступили к работе в условиях распространения коронавируса, полностью несут ответственность за свой объект. Нужно строго соблюдать все предписания Роспотребнадзора.

«Раз предприятие приступило к работе, оно полностью несет ответственность за свой объект, за оказанные услуги. Если в магазин зашел человек без маски и перчаток, и набрал товар, значит, магазин не выполняет предписаний [Роспотребнадзора]», — сказал Минниханов.

Он подчеркнул, что нельзя допускать возникновения очагов заболевания в трудовых коллективах.

«Если на одном месте 5 случаев — это уже очаг», — уточнил президент республики.

Минниханов сообщил, что президент России Владимир Путин положительно оценил работу республики по борьбе с коронавирусом и поставил задачу запустить экономику.

«Очень серьезно он отметил вопрос занятости, чтобы предприятия работали. Главное не то, как мы работаем с безработными, главная задача — запустить экономику. То, как найти спрос, как сделать так, чтобы предприятия и предприниматели работали», — сказал Минниханов, добавив, что вся работа должна быть в рамках требований, которые определил Роспотребнадзор.

Также президент Татарстана подчеркнул ,что несмотря на то, что ситуация с распространением COVID-19 стабилизировалась, идти на «смягчение» режима республика пока не планирует.