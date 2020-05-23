Загитова вышла в полуфинал голосования за звание олимпийской иконы стиля

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова вышла в полуфинал голосования за звание олимпийской иконы стиля. Конкурс проводится на официальном канале олимпийских игр.

В четвертьфинале российская фигуристка одолела знаменитого бегуна из Ямайки Усейна Болта. Загитова набрала 58%, тогда как свой голос за легкоатлета отдали 42%.

В полуфинале фигуристке будет противостоять другая спортсменка из Ямайки — бегунья Шелли-Энн Фрейзер-Прайс. На данный момент Загитова уверенно побеждает свою соперницу — 67% против 33%.

Напомним, 18 мая фигуристка отметила свое 18-летие. С днем рождения Загитову поздравили множество известных людей и компаний, в том числе президент РФ Владимир Путин и глава Удмуртии Александр Бречалов.

В декабре Загитова объявила о приостановке профессиональной карьеры. В нынешнем году фигуристка оканчивает 11-й класс в школе «Самбо-70». На время самоизоляции Загитова переехала к своим родителям в Казань, где готовится к сдаче ЕГЭ.