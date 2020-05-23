В Татарстане два человека погибли в бане, отравившись угарным газом

В селе Субаш-Аты Арского района этой ночью в бане погибли два человека — женщина 1971 и мужчина 1988 года рождения. Они отравились угарным газом, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Татарстану.

Сообщение о том, что в бане погибли люди, поступило в МЧС 23 мая в 01:44. На место выехали дознаватель Госпожнадзора, сотрудники полиции, бригада «скорой помощи» Арской ЦРБ и газовая служба. Было установлено, что погибшие зашли в баню первыми и потеряли сознание. Причина гибели — отравление угарным газом.

По предварительной информации, у печи, отапливаемой дровами, была закрыта вытяжная заслонка.