Минниханов объявил благодарности президента РТ деятелям культуры

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал распоряжение, которым объявляются президентские благодарности. В список попали пять деятелей культуры и сотрудник «Дирекции спортивных и социальных проектов».

Документ был подписан еще 21 мая.

За вклад в развитие культуры благодарности объявлены заведующей Просточелнинским сельским домом культуры Ильсеяр Давлетшиной, а также звукорежиссеру челнинского концертного зала имени Сары Садыковой Марселю Садыкову.

За вклад в сохранение духовных ценностей русского народа отмечен Вячеслав Никифоров. Он занимает пост зампредседателя правления «Русского национально-культурного объединения РТ».

Художник-керамист ОАО «Алексеевская керамика» Евгения Охонина и начальник отдела технологического контроля того же предприятия Нина Штурмина удостоились президентской благодарности за трудовые успехи.

Руководитель одного из департаментов «Дирекции спортивных и социальных проектов» Алмаз Хусаинов отмечен за вклад в проведение чемпионата WorldSkills в 2019 году.

