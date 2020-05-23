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Минниханов объявил благодарности президента РТ деятелям культуры

00:29, 23.05.2020
Минниханов объявил благодарности президента РТ деятелям культуры
Фото: president.tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал распоряжение, которым объявляются президентские благодарности. В список попали пять деятелей культуры и сотрудник «Дирекции спортивных и социальных проектов».

Документ был подписан еще 21 мая.

За вклад в развитие культуры благодарности объявлены заведующей Просточелнинским сельским домом культуры Ильсеяр Давлетшиной, а также звукорежиссеру челнинского концертного зала имени Сары Садыковой Марселю Садыкову.

За вклад в сохранение духовных ценностей русского народа отмечен Вячеслав Никифоров. Он занимает пост зампредседателя правления «Русского национально-культурного объединения РТ».

Художник-керамист ОАО «Алексеевская керамика» Евгения Охонина и начальник отдела технологического контроля того же предприятия Нина Штурмина удостоились президентской благодарности за трудовые успехи.

Руководитель одного из департаментов «Дирекции спортивных и социальных проектов» Алмаз Хусаинов отмечен за вклад в проведение чемпионата WorldSkills в 2019 году.

ОбществоВласть Татарстан
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