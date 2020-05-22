В Казани экологи нашли свалку в 1 га

Специалисты Минэкологии Татарстана обнаружили в Казани свалку площадью в 1 га. Она расположена на улице Аделя Кутуя.

Среди мусора оказались покрышки, строительные отходы, а также несортированный бытовой мусор, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ. Объем всего выброшенного мусора составил 750 куб.м.

Возбуждено административное расследование по ч.1. статьи 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления».

Напомним, в Алькеевском районе РТ экологи нашли свалку площадью 5000 кв метров.