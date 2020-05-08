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В Алькеевском районе РТ нашли огромную свалку площадью 5000 кв. м

12:54, 08.05.2020
В Алькеевском районе РТ нашли огромную свалку площадью 5000 кв. м
Фото: Минэкологии РТ

В Татарстане экологи обнаружили свалку площадью 5000 кв. метров. Территория захламления находится в селе Нижнее Алькеево.

Инспекторы минэкологии РТ установили, что в мусоре объемом 100 куб. м содержатся несортируемые отходы жилищ, древесина, ветки, растительные остатки.

В адрес Нижнеалькеевского сельского поселения было направлено требование о ликвидации несанкционированного места размещения отходов, после чего территорию привели в надлежащее состояние.

Общество Татарстан
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