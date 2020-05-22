В Татарстане дети не стали больше болеть коронавирусом после открытия детсадов — видео

В республике не выросло количество заболевших коронавирусом детей после того, как открылись для посещения детские сады. Об этом главврач детской горбольницы Казани №1 Марина Потапова рассказала в интервью «Новостям Татарстана» телекомпании ТНВ.

В среднем в РТ за сутки в больницы с подозрением на COVID-19 поступают 10—12 детей, добавила Потапова.

Она пояснила, что среди детей чаще наблюдаются легкие и бессимптомные формы коронавирусной инфекции. При этом врач назвала ошибочным мнение о невозможности заразиться детям до 7 лет.

Чтобы дети не заразились коронавирусом руководитель детской больницы призвала не посещать детские площадки и массовые мероприятия, следить за чистотой рук ребенка и пользоваться перчатками.