Слуцкий опроверг информацию о конфликте с Мамаевым

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий опроверг историю, рассказанную комментатором Алексеем Андроновым о конфликте наставника с полузащитником «Ростова» Павлом Мамаевым.

«Это выдуманная история Алексеем Андроновым, ничего такого там не было вообще. Это просто воспаленный мозг человека с пышной шевелюрой каким-то образом просыпается», — сказал Слуцкий.

В свое время Андронов рассказал историю со времен работы Слуцкого в ЦСКА. По его словам, тренер попросил тогдашнего игрока армейцев Павла Мамаева зайти к нему в номер, чтобы обговорить предстоящий матч. Футболист отказался, предложив пообщаться на месте. Сразу после этого Мамаев был переведен во вторую команду.

Напомним, Слуцкий работает в «Рубине» с декабря 2019 года. Мамаев выступает за «Ростов», куда перешел после выхода из тюрьмы.