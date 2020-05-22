Владимир Леонов вошел в рабочую группу по цифровизации спорта в России

В Минспорта России прошло первое заседание рабочей группы ведомства по цифровой трансформации в сфере физической культуры и спорта.

Ее возглавляет замглавы ведомства Андрей Сельский. В группу в том числе вошел министр спорта Татарстана Владимир Леонов, пишет ТАСС.

По словам Сельского, у спортивной сферы есть проблемы со скоростью передачи и получения данных. Также нет единых и централизованных сервисов для граждан, госуслуг, единых реестров. Данные проблемы и призвана решить эта группа.

Ранее кабмин Татарстана образовал оргкомитет по проведению в Казани ЧМ по волейболу в 2022 году, в который также вошел Леонов.