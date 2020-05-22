Путин поручил закупить для волонтеров и соцорганизаций средства защиты на 1 млрд рублей

Президент России Владимир Путин поручил выделить 1 млрд рублей для Минпромторга РФ. Эти деньги министерство должно потратить на закупку средств защиты и передать их волонтерам.

«В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) выделить в 2020 году из резервного фонда президента Российской Федерации 1 057 000 тыс. рублей Минпромторгу России на финансовое обеспечение мероприятий по закупке, хранению и доставке средств индивидуальной защиты, медицинских изделий и средств дезинфекции с их последующей передачей на безвозмездной основе конечным получателям, в том числе организаторам добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческим (волонтерским) организациям, социально ориентированным некоммерческим организациям, организациям социального обслуживания и медицинским организациям, в соответствии с заявками, поданными Ассоциацией волонтерских центров в Минпромторг России», — говорится в опубликованном в пятницу документе.

Правительство за неделю должно определить порядок финансового обеспечения этой процедуры.

Минпромторг же должен проконтролировать, насколько эффективно будут использоваться выделенные деньги.