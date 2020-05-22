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Путин потребовал восстановить лечение больных с сердечно-сосудистыми и онкологическими проблемами

15:33, 22.05.2020
Путин потребовал восстановить лечение больных с сердечно-сосудистыми и онкологическими проблемами
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин потребовал оперативно восстановить работу с больными с сердечно-сосудистыми, онкологическими, эндокринными и другими заболеваниями. Об этом глава страны заявил на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в России.

Путин подчеркнул, что это обсуждалось неоднократно. Это касается работы служб скорой помощи, поликлиник, больниц и специализированных медицинских центров.

Заместитель министра здравоохранения Татарстана на днях говорил, что медики ждут возобновления плановой работы едва ли не больше, чем сами пациенты.

ОбществоМедицина
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