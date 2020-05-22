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На Чукотке заработала первая в мире плавучая АЭС

15:17, 22.05.2020
На Чукотке заработала первая в мире плавучая АЭС
Фото: www.rosenergoatom.ru

На Чукотке заработала первая в мире плавучая АЭС «Академик Ломоносов». Приказ о вводе в эксплуатацию подписал генеральный директор АО «Концерн Росэнергоатом» Андрей Петров, сообщает пресс-служба компании.

Росприроднадзор и Ростехнадзор выдали заключения о том, что станция построена в соответствии с требованиями проектной документации.

Плавучая атомная теплоэлектростанция состоит из береговой инфраструктуры и плавучего энергоблока «Академик Ломоносов». Он оснащен двумя реакторами типа КЛТ-40С мощностью 35 МВт каждый. Электрическая мощность ПАТЭС — 70 МВт, тепловая — 50 Гкал/ч.

ПромышленностьЭнергетика
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