На Чукотке заработала первая в мире плавучая АЭС

На Чукотке заработала первая в мире плавучая АЭС «Академик Ломоносов». Приказ о вводе в эксплуатацию подписал генеральный директор АО «Концерн Росэнергоатом» Андрей Петров, сообщает пресс-служба компании.

Росприроднадзор и Ростехнадзор выдали заключения о том, что станция построена в соответствии с требованиями проектной документации.

Плавучая атомная теплоэлектростанция состоит из береговой инфраструктуры и плавучего энергоблока «Академик Ломоносов». Он оснащен двумя реакторами типа КЛТ-40С мощностью 35 МВт каждый. Электрическая мощность ПАТЭС — 70 МВт, тепловая — 50 Гкал/ч.