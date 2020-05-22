Временный управляющий АО «Аммоний» не получил ни одного заполненного бюллетеня

Вчера временный управляющий АО «Аммоний» Дмитрий Демкин разместил на Федресурсе сообщение, в котором отчитался о результатах назначенного на 20 мая собрания кредиторов.

Как ранее и сообщало сообщало «Реальное время», Демкин констатировал, что не получил к этой дате заполненных бюллетеней. В этой связи собрание кредиторов признано неправомочным и несостоявшимся. Отметим, что повестка упомянутого собрания, которое в связи с пандемией проводилось в заочной форме, состояла из 13 пунктов.

Первым значился отчет временного управляющего. Вторым — заключение мирового соглашения. В случае положительного решения по второму вопросу собрание должно было избрать представителя для подписания мирового соглашения и по остальным вопросам уже не голосовать.

Как ранее рассказывало «Реальное время», еще в минувшем ноябре, по информации источника, знакомого с ситуацией, глава ВЭБ.РФ настоятельно рекомендовал властям республики разрубить гордиев узел, препятствующий продаже менделеевского завода удобрений инвестору. И вот 12 декабря 100-процентным владельцем «Татаммония» стал инвестиционно-венчурный фонд (ИВФ) РТ, принадлежащий правительству республики (80% акций, остальные 20% — у ВЭБ.РФ).

После передачи Татарстаном 80% пакета акций «Аммония» «Азоту» Троценко новый собственник и кредитор планировали завершить дело о банкротстве завода мировой. После этого Троценко должен был выкупить долги завода минеральных удобрений за $900 миллионов. Параметры будущей сделки якобы обговорили на наблюдательном совете под председательством теперь уже бывшего премьер-министра РФ Дмитрия Медведева еще в минувшем августе.

Однако то ли первоначальные планы подверглись корректировке, то ли стороны мирового соглашения не успели завершить все процедуры из-за COVID-19. Между тем на 25 мая в Арбитражном суде Татарстана назначено судебное заседание по рассмотрению отчета временного управляющего завода минеральных удобрений.