Лидер сборной России по биатлону Логинов может присоединиться к команде Болгарии

Тренер Александр Касперович, работающий с одним из лидеров сборной России по биатлону Александром Логиновым, не исключил вероятность того, что его подопечный будет готовиться к новому сезону с командой Болгарии.

«Возможно, и сейчас сумеем устраивать там какие-то сборы совместно с болгарской командой. Но тут говорить о конкретике рано: многое будет зависеть от того, кто из тренеров возглавит мужскую сборную России. Пока, правда, в этом вопросе нет никакой ясности, как и в отношении рабочих планов», — сказал Касперович «RT на русском».

Ранее Касперович возглавил тренерский штаб сборной Болгарии по биатлону. В прошлом сезоне сообщалось, что значительную часть своей подготовки Логинов провел в этой стране.

28-летний биатлонист является уроженцем Саратовской области. В его активе значатся победа на чемпионате мира — 2020 в спринте, а также четыре золотых медали чемпионатов Европы. В 2015 году Логинов был дисквалифицирован на один год за употребление эритропоэтина.

В прошедшем сезоне Кубка мира россиянин набрал 629 очков и занял итоговое 7-е место в общем зачете биатлонистов.