В Казани иномарка сбила мотоцикл, двое пострадали

Накануне утром автомобиль Kia Rio не уступил дорогу мотоциклу Yamaha и столкнулся с ним, сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Казани.

ЧП произошло напротив дома №2 корп. 1 по улице Тэцевской. Водитель мотоцикла получил ушиб правой стопы и правого бедра, его пассажирка — сотрясение головного мозга и тупую травму живота. Оба были в мотошлемах.

Всего за прошедшие сутки в Казани зафиксировали 166 ДТП. 1 121 водитель и 137 пешеходов были привлечены к ответственности за нарушение ПДД.



Ранее в Набережных Челнах байкер получил тяжелые травмы в столкновении с легковушками. По предварительным данным, мотоциклист госпитализирован с травмой позвоночника.