В Татарстане предприниматели попросили разрешить им оплатить коммунальные услуги по факту предоставления

Фото: realnoevremya.ru Илья Репин

В Татарстане предприниматели попросили рассмотреть возможность оплаты за коммунальные услуги не авансом, а по факту с предоставлением. Об этом было сказано в ходе онлайн-встречи уполномоченного при президенте РТ по защите прав предпринимателей с предпринимателями Лениногорского района республики.

С данной инициативой выступил представитель крестьянско-фермерского хозяйства «Виктория» Владимир Мадиев. Он отметил, что в связи с падением покупательного спроса снизилась прибыль предприятия и платить за коммунальные услуги стало тяжелее.

Первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов отметил, что такое пожелание предприниматели высказывают часто и с крупными энергосбытовыми компаниями уже достигнута договоренность брать оплату с потребителей по факту потребления, а не авансом. «Если есть проблема на территории Лениногорского района, возьму ваш вопрос на контроль, отработаю лично», — передает слова Фролова пресс-служба бизнес-омбудсмена РТ.

Ранее татарстанская инициативная группа «Бизнес в опасности!» запустила флешмоб с просьбой включить розничную торговлю на рынках в список пострадавших от пандемии коронавируса отраслей.

