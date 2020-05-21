Госдума окончательно приняла закон о едином регистре данных о населении

В четверг Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре. Он будет содержать все основные сведения о россиянах.

В нижней палате парламента рассказали, что эта база данных будет содержать следующую информацию: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, пол, СНИЛС, ИНН, гражданство и семейное положение.

Курировать ресурс должна Федеральная налоговая служба, сообщает RT. Она будет основываться на собственных данных, дополняя их сведениями МВД, Минобороны, Минобрнауки и государственных внебюджетных фондов. На ФНС ляжет и ответственность за безопасность этих данных.

Если Совфед и президент одобрят закон, он вступит в силу с 1 января 2022 года, а ряд норм — с 1 января 2024 года и с 1 января 2025 года.

Ранее политолог Карина Горбачева в колонке для «Реального времени» объясняла, почему этот закон не соответствует Конституции и чем грозит его принятие рядовым гражданам. Главную опасность представляет, конечно, возрастающая опасность утечек.