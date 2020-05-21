Военкоматы не будут забирать в армию выпускников школ

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Президент РФ Владимир Путин рассказал, что в этом году из-за пандемии коронавируса и сложностей с поступлением в вузы военкоматы не будут забирать выпускников школ на службу в армии.

«Мы также уже договорились с министерством обороны отложить призыв на военную службу выпускников школ этого года», — заявил президент России.

Напомним, сегодня Путин объявил, что ЕГЭ в этом году начнется 29 июня. Также будет создана дополнительная возможность сдать госэкзамен в августе.