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Военкоматы не будут забирать в армию выпускников школ

14:38, 21.05.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Военкоматы не будут забирать в армию выпускников школ
Фото: скриншот

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что в этом году из-за пандемии коронавируса и сложностей с поступлением в вузы военкоматы не будут забирать выпускников школ на службу в армии.

«Мы также уже договорились с министерством обороны отложить призыв на военную службу выпускников школ этого года», — заявил президент России.

Напомним, сегодня Путин объявил, что ЕГЭ в этом году начнется 29 июня. Также будет создана дополнительная возможность сдать госэкзамен в августе.

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