Пять главных ошибок, связанных с ношением масок

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Во многих странах и регионах России — в Татарстане в том числе — на время пандемии COVID-19 ношение маски, закрывающей рот и нос, стало обязательным атрибутом выхода из дома. Надевают их, по крайней мере в России, нехотя — средства индивидуальной защиты мешают, в них неудобно и тяжело дышать, еще и очки потеют. Кроме того, многие люди не понимают, как именно нужно носить маски и в чем, в общем-то, смысл этого действия. Мы приводим пять наиболее частых ошибок, связанных с ношением масок.

1. Носить маску, не прикрыв нос

То, что маска мешает, вынуждает постоянно искать способ облегчить дыхание. Одна из самых распространенных ошибок — ношение маски без прикрытия носа. Медицинские (или многоразовые) маски должны «фильтровать» выдыхаемый воздух, не позволяя крупным частицам воздуха от потенциального носителя инфекции распространяться далеко. В идеале — все частицы должны остаться на внутренней стороне маски. Прикрывая только рот, мы, конечно, не даем распространяться микрокаплям из нашего организма при кашле, но вот основной источник воздуха при обычном дыхании — нос — остается открытым. А ведь вирус может распространяться не только при кашле или чихании, но и при обычном дыхании.

2. Надевать маску грязными руками

Большинство людей надевают маски только в тех местах, где их использование жестко контролируется — в магазинах, аптеках, общественном транспорте. Все остальное время маска или лежит в кармане/сумке, или висит на подбородке. При входе в магазин многие люди надевают маску руками, которые никак не обработаны после касания потенциально загрязненных поверхностей — например, дверных ручек. При таком характере ношения маска становится концентрированным рассадником инфекции. До того как надеть маску, руки неплохо бы помыть или обработать антисептическими средствами.

3. Считать, что маска защитит от заражения

Обычная медицинская, а тем более многоразовая маска существенным образом не защищает самого носителя. Микрокапли, попавшие в воздух от зараженного человека, такого размера, что без проблем пройдут через «поры» медицинской маски (небольшой эффект, правда, все-таки есть — сама по себе ткань на лице человека не позволит крупным каплям попасть на кожу, да и трогать лицо руками в маске сложнее). Соответственно, в глобальном смысле они эффективны только при условии, что маски носят абсолютно все люди. Защитить человека, надевающего средство индивидуальной защиты, может респиратор класса FFP2 или FFP3 — это довольно устрашающего вида массивные маски, используемые медицинскими работниками при тесном контакте с достоверно инфицированными людьми. Носить такие респираторы при обычном походе в магазин особого смысла нет (да и купить их сейчас очень проблематично), но и воспринимать обычную маску как панацею от заражения все же не стоит.

4. Думать, что между сторонами маски есть разница

Несколько недель назад по любимым россиянами каналам распространения противоречивой информации — в частности, в WhatsApp — появилась информация, что люди носят медицинские маски неправильно. Якобы две стороны — белая и синяя — отличаются «направленностью» действия: надевая маску одной стороной, защищаешь себя, другой — окружающих. Это — неправда. Во-первых, как упоминалось выше, маска в принципе не особо защищает носителя. Во-вторых — стороны маски не отличаются по своим функциям, об этом недавно рассказали в МЧС.

5. Носить одну и ту же маску подолгу

Наконец, еще одна распространенная ошибка — ношение одной и той же медицинской маски по несколько дней. «Собирая» микробы вокруг, маска постепенно загрязняется и теряет свои функции. Старая маска может даже увеличить риск заражения — об этом говорится в уже упоминавшемся сообщении МЧС. Медицинскую маску нельзя носить более нескольких часов, после этого нужно ее заменить. Стирать ее нельзя. Если говорить о многоразовых масках — то их стирать можно, но нужно делать это как можно чаще. При этом важно не забывать, что дотрагиваться до любой маски нельзя.

Максим Матвеев