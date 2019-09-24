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В строительство казанского метро за десять лет вложат более 10 млрд рублей

15:53, 24.09.2019
В строительство казанского метро за десять лет вложат более 10 млрд рублей
Фото: realnoevremya.ru

Из бюджета Татарстана на строительства метрополитена в Казани в 2014—2024 годах направят 10,1 млрд рублей.

Согласно постановлению правительства (страница 43), в 2014 и 2016 годах на строительство выделили по 1 млрд рублей, в 2015 году — 2 млрд рублей, в 2017 году — 27,2 млн рублей, в 2018 году — 110,9 млн рублей. На эти цели будут выделять по 1 млрд рублей ежегодно.

В Казани начали строить первые четыре станции второй линии метро — «Улица Ю. Фучика», «10-й микрорайон», «100-летие ТАССР» и «Улица Академика Сахарова». Всего генпланом Казани предусмотрено строительство 26 станций метро.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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