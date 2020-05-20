Совфед РФ предложил ввести «цифровой налог»

Рабочая группа Совета Федерации по совершенствованию законодательства в условиях пандемии направила первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову предложение о введении налога для потребителей цифровой продукции.

«Рассмотреть вопрос о введении цифрового налога (digital tax), предусматривающего налогообложение в стране нахождения потребителей цифровой продукции», — говорится в тексте документа, направленном вице-премьеру.

Отмечается, что подробного описания налога сенаторы не представили, пишет ТАСС.

Также в Совфеде предложили распространить действие налога на профессиональный доход на иностранных граждан и оказать поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства с помощью продления действия системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для отдельных видов деятельности.

Ранее сообщалось, что правительство России подготовило меры поддержки самозанятых в условиях пандемии коронавируса. Также премьер-министр России Михаил Мишустин поручил в ближайшее время закончить с подготовкой документов для реализации новых мер поддержки граждан и бизнеса.



Напомним, президент Татарстана Рустам Минниханов отчитался главе государстве о том, как в республике идет работа по поддержке МСП. Так, 40 тысячам предприятий был продлен срок уплаты налогов, из них более 33 тысяч предприятий получат субсидии на неотложные нужды в сумме более 3,4 млрд рублей.

