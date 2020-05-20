Президент Татарстана: 40 тысячам предприятий республики продлили срок уплаты налогов

Президент Татарстана Рустам Нургалиевич отчитался перед президентом России Владимиром Путиным о том, как в республике идет работа по поддержке МСП.

Например, 40 тысячам предприятий продлен срок уплаты налогов, из них более 33 тысяч предприятий получат субсидии на неотложные нужды в сумме более 3,4 млрд рублей. Банки реструктуризировали более 1900 кредитов для предприятий республики общей стоимостью 23 млрд рублей. Одобрены беспроцентные кредиты для 684 предприятий на общую сумму 1,5 млрд рублей.

«С учетом обращения представителей малого бизнеса мы реализуем республиканские меры поддержки на 1,3 млрд рублей», — сообщил Минниханов и перечислил весь спектр мер этой поддержки.

Также республика предусмотрела отсрочку и освобождение по аренде муниципального и государственного имущества для предпринимателей на 380 млн рублей, а также разработала механизм поддержки резидентов крупнейших промышленных парков в виде отсрочки арендных платежей на 400 млн рублей.