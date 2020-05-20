Оборудование Васильевского стекольного завода оценили в 128 млн рублей

Конкурсный управляющий обанкротившегося Васильевского стекольного завода опубликовал отчет об оценке оборудования предприятия. Согласно мнению экспертов, рыночная стоимость этой части имущества без НДС составляет 128 млн рублей.

С учетом НДС оборудование оценивается в 153,6 млн рублей, следует из материалов, размещенных в реестре сведений о банкротстве.

Ранее «конкурсник» предприятия уже выставлял на торги кастрюли и миски, произведенные на заводе за 100 млн рублей. Еще одна партия продукции была выставлена за 23 млн рублей.

Напомним, что Васильевский стекольный завод был признан банкротом в августе 2019 года. Иск подало АСВ от лица прогоревшего «Татагропромбанка» по долгу в размере 19,1 млн рублей.