В Татарстане индекс промышленного производства за апрель составил 94%
В Татарстане индекс промышленного производства за апрель текущего года к апрелю 2019 года составил 94%, об этом сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе видеосовещания с президентом России Владимиром Путиным.
Он добавил, что по потреблению электроэнергии цифра такая же, однако этот показатель снизился на 7%.
Минниханов также обратил внимание на то, что в связи с ценовыми проблемами на рынке нефти и нефтехимии и снижением спроса на эту продукцию финансовые результаты таких предприятий сильно упали, что сказалось и на доходной части бюджета.
«По оперативным данным Федерального казначейства, за четыре месяца мы из всего падения по Российской Федерации составляем 11%», — привел данные глава Татарстана.
Также он добавил, что по состоянию на 1 мая по налоговым платежам Татарстан отстает от прошлогодних показателей на 25 миллиардов, из которых порядка 20 миллиардов — это налог на прибыль. Из этих 20 миллиардов 80% приходится на нефтяную промышленность, нефтепереработку, нефтехимию.
Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов озвучил президенту России Владимиру Путину несколько предложений для оживления экономики, разработанных руководством республики.
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