В Татарстане индекс промышленного производства за апрель составил 94%

В Татарстане индекс промышленного производства за апрель текущего года к апрелю 2019 года составил 94%, об этом сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе видеосовещания с президентом России Владимиром Путиным.

Он добавил, что по потреблению электроэнергии цифра такая же, однако этот показатель снизился на 7%.

Минниханов также обратил внимание на то, что в связи с ценовыми проблемами на рынке нефти и нефтехимии и снижением спроса на эту продукцию финансовые результаты таких предприятий сильно упали, что сказалось и на доходной части бюджета.

«По оперативным данным Федерального казначейства, за четыре месяца мы из всего падения по Российской Федерации составляем 11%», — привел данные глава Татарстана.

Также он добавил, что по состоянию на 1 мая по налоговым платежам Татарстан отстает от прошлогодних показателей на 25 миллиардов, из которых порядка 20 миллиардов — это налог на прибыль. Из этих 20 миллиардов 80% приходится на нефтяную промышленность, нефтепереработку, нефтехимию.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов озвучил президенту России Владимиру Путину несколько предложений для оживления экономики, разработанных руководством республики.

