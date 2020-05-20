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Moodyʼs прогнозирует рост миграции внутри России из-за пандемии

18:31, 20.05.2020

Международное рейтинговое агентство Moodyʼs прогнозирует рост миграции внутри России в ближайшие два года из-за эпидемии коронавирусной инфекции и обвала цен на нефть.

Согласно обзору аналитиков, отток населения произойдет в регионах с низкими доходами и слабой системой социальной поддержки, со слаборазвитой инфраструктурой и с высокой занятостью в сфере услуг (торговля, гостиницы, транспорт).

Также миграционный отток ожидается в регионах, расположенных рядом с крупными экономическими центрами (Москва, Подмосковье, Петербург).

Больше всего это затронет Нижегородскую, Омскую, Самарскую области, Чувашию и Башкирию, передает РБК.

Ранее эксперты Высшей школы экономики подсчитали, когда российская экономика вернется к докризисным показателям.

ЭкономикаОбщество Башкортостан
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