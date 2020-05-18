Эксперты ВШЭ рассказали, когда экономика РФ вернется к докризисным показателям

Российская экономика вернется к докризисным показателям не ранее середины 2022 года, а по итогам текущего года ее ждет спад на 4,3%, об этом сообщили эксперты Высшей школы экономики.

«Раньше консенсус-прогноз предполагал, что по итогам 2021 года ВВП России вновь достигнет уровня 2019 года, тогда как теперь восстановление докризисного уровня переносится на середину 2022 года», — говорится в материалах ученых.

При этом консенсус-прогнозы роста на более отдаленную перспективу практически не изменились, подчеркивают экономисты. Это означает, что в долгосрочной перспективе России не стоит рассчитывать на темпы роста свыше 2% в год, передает ТАСС.

Также эксперты рассказали, что самый глубокий спад экономики ожидается во II квартале 2020 года. «Дальше темпы спада будут постепенно уменьшаться, однако первым кварталом заметного роста, согласно консенсус-прогнозу, станет II квартал следующего года, когда решающую роль сыграет эффект базы», — отмечают экономисты.