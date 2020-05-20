Минниханов рассказал Путину, что отметит Ураза-байрам дома

Президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил президенту России Владимиру Путину, что в этом году мусульмане республики встретят Ураза-байрам дома. Сам он также намерен провести этот праздник в кругу семьи.

«Сегодня время, когда мы должны беречь каждого из нас, поэтому все эти праздники каждый будет праздновать дома. Я тоже буду это делать у себя дома», — рассказал главе государства Минниханов.

Путин уточнил, не выступает ли против духовенство Татарстана? Президент РТ доложил, что в Духовном управлении мусульман согласны с необходимостью самоизоляции в период пандемии коронавируса.

Напомним, что в этом году ДУМ РТ решило провести в онлайн-режиме один из главных праздников для мусульман. Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин подробно объяснил, как 24 мая пройдет праздничный намаз.