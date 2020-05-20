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Минниханов — Путину: в Татарстане развернуты обсерваторы на 1100 мест для прибывших из-за пределов РФ

18:03, 20.05.2020
Минниханов — Путину: в Татарстане развернуты обсерваторы на 1100 мест для прибывших из-за пределов РФ
Фото: kremlin.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов на онлайн-встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что для обеспечения изоляции прибывших из-за пределов России в республику развернуты обсерваторы на 1100 мест.

«Кроме этого, с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции на строительстве важнейших объектов страны в обсерваторах размещаются работники нефтегазовой отрасли — «Газпром» обращается, сейчас находятся [их сотрудники в обсерваторах], мы и их поддерживаем», — сказал Минниханов.

Ранее туристы из Турции и Гоа покинули санаторий «Васильевский» и поблагодарили врачей.

ОбществоВласть Татарстан
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