Минниханов — Путину: в Татарстане развернуты обсерваторы на 1100 мест для прибывших из-за пределов РФ

Президент Татарстана Рустам Минниханов на онлайн-встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что для обеспечения изоляции прибывших из-за пределов России в республику развернуты обсерваторы на 1100 мест.

«Кроме этого, с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции на строительстве важнейших объектов страны в обсерваторах размещаются работники нефтегазовой отрасли — «Газпром» обращается, сейчас находятся [их сотрудники в обсерваторах], мы и их поддерживаем», — сказал Минниханов.

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