Врачи Татарстана поделились опытом борьбы с коронавирусом с коллегами из Афганистана

В ситуационном центре Республиканского центра медицины катастроф врачи Татарстана организовали онлайн-обучение по вопросам диагностирования и лечения больных COVID-19, рассказала руководитель РЦМК Марина Воронцова. Первыми этим воспользовались медики из Афганистана. Сегодня состоялся первый сеанс видеосвязи из трех.

В ходе лекций будут освещены общие принципы организации и оказания стационарного этапа помощи, организация реанимационной и амбулаторной помощи, принципы тестирования COVID-19, а также обеспечение безопасности медицинских работников.

«Для нас это новая практика. Но тем не менее на внутрироссийском поле обмен мнениями идет постоянно. Теперь мы расширяем круг кооперации, сегодня мы взаимодействуем с афганской стороной. Это способ поделиться опытом, лучшими практиками, чтобы применить их в бою с коронавирусной инфекцией», — отметил заместитель главы Минздрава РТ Владимир Жаворонков.

Инициатива поступила от афганской стороны.

«Афганистан с этой пандемией тоже столкнулся. Им интересен опыт Татарстана, чтобы республика поделилась опытом борьбы с братским народом. Такой семинар впервые в России, это уникальный опыт», — рассказал генеральный директор Благотворительного патриотического фонда мусульман РФ Рустам Хабибуллин.



По прогнозам Всемирной организации здравоохранения и Минздрава Афганистана, более 16 млн человек могут переболеть коронавирусом, а это 50% населения этой страны.

За последние сутки в Татарстане подтвердились 75 новых случаев COVID-19. Всего в Татарстане зарегистрировано 2 475 случаев.