Минниханов выразил готовность остаться президентом Татарстана, Путин это поддержал
Президент Татарстана Рустам Минниханов на онлайн-встрече с президентом России Владимиром Путиным выразил готовность остаться в должности.
Глава РТ напомнил, что в сентябре истекает срок его полномочий.
«Я член вашей команды. В случае одобрения готов дальше работать», — отметил Минниханов. Путин поддержал это.
Ранее татарстанские спасатели попросили Минниханова выдвинуться в президенты РТ. Выборы пройдут 13 сентября.ОбществоВласть Татарстан
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