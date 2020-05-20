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Минниханов выразил готовность остаться президентом Татарстана, Путин это поддержал

16:59, 20.05.2020
Минниханов выразил готовность остаться президентом Татарстана, Путин это поддержал
Фото: скриншот

Президент Татарстана Рустам Минниханов на онлайн-встрече с президентом России Владимиром Путиным выразил готовность остаться в должности.

Глава РТ напомнил, что в сентябре истекает срок его полномочий.

«Я член вашей команды. В случае одобрения готов дальше работать», — отметил Минниханов. Путин поддержал это.

Ранее татарстанские спасатели попросили Минниханова выдвинуться в президенты РТ. Выборы пройдут 13 сентября.

ОбществоВласть Татарстан
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