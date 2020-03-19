Татарстанские спасатели попросили Минниханова выдвинуться в президенты РТ

В четверг, 19 марта, в Доме правительства Татарстана прошло чествование сборной республики по пожарно-спасательному спорту, занявшей первое место на зимнем чемпионате России 2020 года. Члены команды предложили присутствовавшему на церемонии Рустаму Минниханову выдвинуть свою кандидатуру на выборы президента РТ.

«Команда выражает свою благодарность, высоко оценивает вашу работу на посту президента Республики Татарстан. Политическая и экономическая ситуация и процветание республики, я думаю, все согласятся, — это заслуга руководства Татарстана. Хотим на предстоящих выборах вас видеть в качестве кандидата», — приводит «Татар-информ» слова члена сборной, инспектора по боевой и физической подготовке 3-й специализированной пожарно-спасательной части Спецуправления ФПС №35 МЧС России Игоря Сысоева.

Сам Минниханов подчеркнул, что победы — это результат планомерной, целеустремленной работы всего коллектива и тренеров. Он пожелал спортсменам удачи, крепкого здоровья и новых побед.