Клиенты Ак Барс Банка могут быстро заполнить анкету на кредит с помощью «Цифрового профиля»

Ак Барс Банк присоединился к проекту «Цифровой профиль». Теперь клиентам при подаче заявки на потребительский кредит на сайте банка не нужно вручную заполнять данные в анкете. Они загрузятся автоматически с помощью учетной записи на портале «Госуслуги» после того, как клиент разрешит банку доступ к своему цифровому профилю.



«Цифровой профиль» (или ЕСИА 2.0) — это новая расширенная версия личного кабинета гражданина на портале госуслуг, где будут храниться сведения о гражданах из различных баз данных (ФНС, Росреестр, МВД, ПФР и др.).

Чтобы заполнить анкету на кредит с помощью «Цифрового профиля», нужно пройти по ссылке. Далее нужно нажать кнопку «Быстрое заполнение заявки через цифровой профиль», войти в учетную запись на портале госуслуг и разрешить банку использовать данные. Учетная запись на «Госуслугах» при этом должна быть подтвержденной, третьего уровня. После того, как данные с цифровым профилем будут синхронизированы, клиенту нужно ввести недостающую информацию и отправить заявку на рассмотрение. Проанализировав данные, банк примет решение: выдать кредит или отказать. Шанс одобрения заявки при этом значительно возрастает, так как банк сразу получает данные о доходах из «Цифрового профиля». Клиенту не нужно будет предоставлять дополнительные справки для их подтверждения.

«Новый сервис позволит клиентам Ак Барс Банка проще и быстрее получать финансовые услуги и продукты. В дальнейшем с помощью «Цифрового профиля» клиенты смогут легко управлять своими персональными данными дистанционно, предоставляя цифровые согласия на их обработку коммерческим компаниям или госучреждениям для получения различных услуг», — прокомментировал Дамир Галиев, директор по инновациям Ак Барс Банка.

«Цифровой профиль» — проект Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и Банка России по созданию единой платформы для обмена информацией между государством, гражданами и коммерческими организациями. В рамках проекта планируется обеспечить доступ коммерческих организаций к данным о физических лицах, содержащимся в государственных информационных системах. Данные будут предоставляться с согласия самих граждан, которые хранятся в едином реестре цифровых согласий.

ПАО «Ак Барс Банк»

Партнерский материал