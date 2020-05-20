В Менделеевске две девушки обокрали старика, попросившись в туалет

В Менделеевске две девушки попросили старика впустить их в квартиру, чтобы сходить в туалет, и обокрали его. Об этом в группе «Набережные Челны Life» сообщила внучка потерпевшего.

Девушка прикрепила к записи видео со скрытой камеры. На нем видно, как девушки обыскивают карманы верхней одежды, которая висит в коридоре, пока дед накрывает на стол, чтобы напоить незнакомок чаем.

Судя по рассказу внучки, ее дед живет на первом этаже. Две девушки попросили его впустить их сходить в туалет, после чего обворовали.

«Ему еще и одиноко, он очень любит общение. Вот и по наивности своей старческой пригласил их на чай, — написала внучка потерпевшего. — Одна из них даже умудрилась из его заднего кармана деньги вытащить».

О том, что его обокрали, старик понял, когда гостьи уже ушли. Пропали наличные деньги и банковская пенсионная карта. Сумма не называется.