В Казани детские сады посещают 38% детей

Детские сады посещают до 27,9 тыс. детей, это 38% от общего числа. Об этом на оперативном штабе по противодействию распространению коронавирусной инфекции доложил первый заместитель руководителя исполкома Рустем Гафаров.

По словам начальника Управления МВД России по Казани Александра Мищихина, в Казани стали реже нарушать масочно-перчаточный режим. Мищихин сказал, что полиция усилила контроль за соблюдением требований правительства Татарстана, и сейчас многие казанцы в общественных местах надевают маски и перчатки. Заместитель руководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров добавил, что аналогичная ситуация в торговле и общественном транспорте.

Напомним, детские сады в Татарстане открылись 12 мая. С этого дня в республике ввели обязательный масочно-перчаточный режим.