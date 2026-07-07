Минцифры ужесточает правила для сим-карт и массовых звонков

Операторов обяжут блокировать массовые вызовы по жалобе и ограничат звонки с детских номеров

Фото: Динар Фатыхов

Минцифры разработало новые требования к работе операторов связи, направленные на борьбу с мошенничеством и защиту абонентов. Операторов обяжут приостанавливать услуги корпоративным клиентам при изменении данных о юрлице до повторной проверки, а для детских сим-карт (до 18 лет) по умолчанию введут ограничения: запрет на международные звонки и роуминг, блокировку рекламных рассылок и другие меры безопасности.

Абоненты получат право жаловаться на роботизированные и массовые вызовы, если они не соответствуют заявленной цели. Оператор обязан немедленно прекратить доставку таких звонков конкретному абоненту (исключение — звонки от госорганов и банков). Часть ограничений можно будет снять по заявлению владельца, сообщает «Коммерсант».

Ожидается, что затраты операторов на внедрение новых правил составят от 300 млн до 3 млрд рублей за шесть лет. Изменения вступят в силу с 1 марта 2027 года по 31 декабря 2030 года. Операторы заявили, что часть мер уже реализована, а остальные требуют доработки и инвестиций.

Ранее президенту РФ Владимиру Путину доложили о мерах по обеспечению доступа к важным сервисам при отключении интернета.

Вадим Вахрушев