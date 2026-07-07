Казань стала лидером в сегменте индустриальной недвижимости

Казань обогнала Екатеринбург, Новосибирск и Красноярск по обеспеченности площадями и арендным ставкам в сегменте Light Industrial

Фото: Артем Дергунов

Казань заняла первое место по уровню обеспеченности площадями и коммерческим ставкам в сегменте Light Industrial среди четырех крупнейших региональных центров — Екатеринбурга, Новосибирска и Красноярска. Об этом свидетельствуют данные исследования консалтингового агентства IDEM.

— На фоне крупных экономических центров, вошедших в исследование, казанский рынок ЛИ сегодня демонстрирует высокую ликвидность девелоперских проектов и рекордную динамику, — сообщает агентство.

В столице Татарстана на сегодняшний день обеспеченность площадями ЛИ составляет 270 кв. м на 1000 человек, тогда как, например, в Красноярске этот показатель не превышает 93 квадратов.

Казань также задает планку по арендным ставкам. Аренда качественных помещений Light Industrial в столице Татарстана обходится в 14 000—16 000 рублей за кв. м в год — выше, чем в Екатеринбурге, Новосибирске и Красноярске.

Ранее сообщалось, что рынок торговой недвижимости Казани в II квартале 2026 года демонстрировал противоречивую динамику: доля вакантных площадей снизилась, а ретейлеры открывали новые магазины, но при этом сворачивали инвестиционную активность.

Вадим Вахрушев